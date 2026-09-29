Hasil Imbang Timnas Indonesia vs Malaysia, Erick Thohir: Kesempatan Masih Ada

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan pesan kepada Timnas Indonesia yang menahan imbang Malaysia pada laga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Erick meminta para pemain tidak terlalu lama meratapi hasil imbang tersebut. Menurutnya, perjuangan Indonesia belum berakhir dan fokus harus segera dialihkan ke pertandingan berikutnya.

"Fokus ke pertandingan selanjutnya melawan Bangladesh. Kesempatan masih ada," tulis Erick Thohir melalui Instagram pribadinya.

Erick juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain dan ofisial Timnas Indonesia yang dinilainya telah berjuang maksimal, terutama setelah harus bermain dengan 10 pemain.

"Terima kasih kepada para ofisial dan para pemain yang sudah memberikan seluruh kemampuannya."

"Sehingga bisa menahan Malaysia dengan bermain 10 pemain selama kurang lebih 70 menit dan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir," lanjut Erick.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026), berakhir dengan skor 0-0.

Indonesia sebenarnya sempat mencetak gol ketika laga baru berjalan empat menit.