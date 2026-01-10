menu
Hasil-Jadwal & Klasemen Super League, Jangan Kaget! Ada 3 Rekor

Hasil-Jadwal & Klasemen Super League, Jangan Kaget! Ada 3 Rekor

Hasil-Jadwal & Klasemen Super League, Jangan Kaget! Ada 3 Rekor
Pasukan Persita Tangerang merayakan salah satu gol yang merobek gawang Borneo FC. Foto: diambil dari persitafc

jpnn.com - TANGERANG - Laga Persita vs Borneo FC dan PSM Makassar vs Bali United di pekan ke-17 Super League, Jumat (9/1) melahirkan tiga rekor.

Dua rekor tercipta di Indomilk Arena, saat tuan rumah Persita membekuk pemimpin klasemen, Borneo FC, 2-0.

Rekor pertama, itu menjadi kemenangan perdana Persita dari Borneo FC dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Rekor kedua, raihan 31 poin di paruh pertama musim ini, menjadi yang tertinggi bagi Persita sejak tampi di Liga 1/Super League dalam lima musim terakhir.

Rekor ketiga lahir di Stadion BJ Habibie, Parepare, ketika tim tamu menang 2-0 dari empunya stadion, PSM Makassar.

Mirza Mustafic mencetak gol saat laga belum sampai satu menit, yakni pada detik ke-30.

Lihat klasemen Super League sebelum laga Persebaya vs Malut United dan Persib vs Persija digelar.

