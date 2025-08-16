menu
Hasil, Jadwal Pekan ke-2, Klasemen BRI Super League, dan Ambisi Persebaya

Hasil, Jadwal Pekan ke-2, Klasemen BRI Super League, dan Ambisi Persebaya

Hasil, Jadwal Pekan ke-2, Klasemen BRI Super League, dan Ambisi Persebaya
Skuad Persebaya Surabaya berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TANGERANG - Persebaya Surabaya berambisi mengalahkan tuan rumah Persita Tangerang pada pekan kedua BRI Super League, di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (16/8) sore WIB.

Bajol Ijo datang ke Tangerang dengan modal kekalahan di pekan pertama. Kalah di kandang dari PSIM Yogyakarta. Sementara itu, Persita pun menjamu Persebaya dengan modal kekalahan tandang dari Persija Jakarta di pekan pertama.

Urusan head to head, Persebaya lebih baik dari Persita.

Dari enam pertemuan, Persebaya menang empat kali, dua kali imbang.

"Kami sudah menganalisis Persita dan berlatih keras selama seminggu. Saya pikir kami siap mendapatkan tiga poin," ujar gelandang Persebaya Francisco Rivera.

Persebaya tetap wajib waspada meski unggul rekor pertemuan dari Persita.

Lihat hasil, jadwal pekan kedua, dan klasemen BRI Super League di sini. Jangan sampai enggak.

