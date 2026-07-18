Hasil Japan Open 2026: Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia
jpnn.com - TOKYO - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menembus final Japan Open 2026.
Kepastian tersebut didapatkan ganda putra ranking dua dunia seusai menang melawan wakil tuan rumah, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 211-4, 19-21, 21-18 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Sabtu (18/7).
Dengan hasil ini ganda putra asal klub SGS Bandung itu akan jumpa akan jumpa pasangan Korea, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.
Pada laga sebelumnya ganda putra ranking satu dunia itu menang melawan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-12, 11-21, 21-13.
Indonesia sejatinya menempatkan dua wakil di semifinal selain Fajar/Fikri ada Putri Kusuma Wardani.
Tunggal putri kelahiran 20 Juli 2002 itu terhenti langkahnya di Top 4 seusai menyerah dari wakil tuan rumah, Akane Yamaguchi dengan skor 21-9, 16-21, 14-21.
Laga final Japan Open 2026 rencananya akan digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Minggu (19/7).
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com.(fal/jpnn)
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tembus final Japan Open 2026 seusai mengalahkan wakil tuan rumah, Sabtu (18/7)
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