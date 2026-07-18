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Hasil Japan Open 2026: Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia

Hasil Japan Open 2026: Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia
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Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TOKYO - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menembus final Japan Open 2026.

Kepastian tersebut didapatkan ganda putra ranking dua dunia seusai menang melawan wakil tuan rumah, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 211-4, 19-21, 21-18 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Sabtu (18/7).

Dengan hasil ini ganda putra asal klub SGS Bandung itu akan jumpa akan jumpa pasangan Korea, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

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Pada laga sebelumnya ganda putra ranking satu dunia itu menang melawan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-12, 11-21, 21-13.

Indonesia sejatinya menempatkan dua wakil di semifinal selain Fajar/Fikri ada Putri Kusuma Wardani.

Tunggal putri kelahiran 20 Juli 2002 itu terhenti langkahnya di Top 4 seusai menyerah dari wakil tuan rumah, Akane Yamaguchi dengan skor 21-9, 16-21, 14-21.

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Laga final Japan Open 2026 rencananya akan digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Minggu (19/7).

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com.(fal/jpnn)

Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tembus final Japan Open 2026 seusai mengalahkan wakil tuan rumah, Sabtu (18/7)

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