Hasil Jepang vs Brasil: Samurai Biru Menang 3-2

Hasil Jepang vs Brasil: Samurai Biru Menang 3-2

Hasil Jepang vs Brasil: Samurai Biru Menang 3-2
Arsip - Pesepak bola Timnas Jepang berpose sebelum melawan Timnas Indonesia dalam laga Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/mrh/foc.

jpnn.com - JAKARTA - Laga persahabatan antara Jepang vs Brasil di Stadion Ajinomoto, Tokyo, Selasa (14/10), berakhir untuk kemenangan tipis Samurai Biru 3-2. Timnas Jepang menumbangkan Brasil secara dramatis.

Jepang pada babak pertama menciptakan lebih banyak tembakan. Namun, karena kurang klinisnya mereka di depan gawang dengan menyia-nyiakan dua peluang emas, membuat tim berjuluk Samurai Biru itu dihukum oleh Brasil.

Adapun Brasil yang dilatih Carlo Ancelotti, tampil efektif pada babak pertama. Dari dua tembakan tepat sasaran yang mereka lakukan, dua-duanya berbuah gol melalui Paulo Henrique (26’) dan Gabriel Martinelli (32’).

Pada babak kedua, start apik Jepang menginspirasi kebangkitan mereka. Takumi Minamino memperkecil kedudukan menjadi 1-2 melalui golnya pada menit ke-52.

Dua menit setelah gol itu, pelatih Hajime Moriyasu memasukkan pemain senior Junya Ito menggantikan Takefusa Kubo.

Strategi ini berbuah manis, Samurai Biru mempunyai lebih banyak penguasaan bola dan juga tembakan ke gawang lawan.

Alhasil, Ito membuat assist untuk dua gol Jepang berikutnya, yang dicetak oleh Keito Nakamura (62’) dan Ayase Ueda (71’). Skor berubah 3-2 untuk keunggulan Jepang.

Setelah Brasil tertinggal, Carlo Ancelotti merespons dengan memasukkan tiga pemain mulai menit ke-75, yaitu Caio Henrique, Estevao, dan Richarlison. Tiga pemain ini menggantikan Carlos Augusto, Luiz Henrique, dan Lucas Paqueta.

Hasil Jepang vs Brasil di laga persahabatan, Samurai Biru menang 3-2 atas Selecao.

