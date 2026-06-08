Hasil Kroasia vs Slovenia 2-1, Mario Pasalic Cetak Gol Penentu Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Kroasia menang tipis 2-1 atas Slovenia dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Andelko Herjavec, Varazdin pada Senin (8/6), dua gol Kroasia dicetak Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andraz Sporar.

Kemenangan ini sangat positif bagi Kroasia yang sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba.

Pada laga melawan Slovenia, Kroasia tampil dominan sejak awal dengan mengambil inisiatif serangan. Kroasia lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia.

Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang tuan rumah gagal berbuah gol.

Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Hingga babak pertama berakhir, kedua tim masih bermain imbang tanpa gol.

Kebuntuan akhirnya pecah enam menit setelah jeda.