Hasil Kualifikasi MotoGP Australia: Marc Marquez Jatuh Lalu Pole Position
jpnn.com - VICTORIA - Marc Marquez start di posisi pertama pada MotoGP Australia 2026.
Penunggang kuda besi Ducati tersebut berhak atas kedudukan itu setelah meraih pole position pada kualifikasi di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (24/10) pagi WIB.
"Hasil lap yang bagus," ujar Marc Marquez kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.
Itu memang hasil luar biasa di atas lintasan basah Phillip Island.
Marc terjatuh di awal kualifikasi. Dia tergelincir ke area rumput setelah kehilangan kendali pada bagian depan motornya.
"Ya, tim siap untuk kondisi ini. Jadi, saya sungguh senang bisa start pertama," ujar Marc.
Adik Marc, yakni Alex Marquez, starti di posisi kedua diikuti Johann Zarco di posisi ketiga. (adk/jpnn)
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'34.203s 7/7 338k
2. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.494s 7/7 333k
3. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.503s 6/8 335k
4. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.577s 8/8 341k
5. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.781s 6/7 327k
6. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.947s 6/8 338k
7. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +2.297s 6/8 343k
8. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +2.303s 8/8 334k
9. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.317s 8/8 338k
10. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +3.681s 2/8 329k
11. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +4.444s 6/7 335k
12. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +5.186s 7/8 333k
13. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'35.996s 6/8 337k
14. Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'36.296s 7/8 333k
15. Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'36.687s 8/8 330k
16. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1'36.759s 7/9 335k
17. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'36.778s 7/8 317k
18. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'36.911s 8/8 333k
19. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'37.240s 8/8 328k
20. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'37.904s 6/6 325k
data: crash
Siang ini mulai jam 11 WIB ada sprint MotoGP Australia. Jangan sampai ketinggalan, ya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Pramac Yamaha Sampai Harus Meyakinkan Toprak Razgatlioglu, Ada Apa?
- Practice MotoGP Australia: Mamalia Masuk, Bendera Merah!
- Marc Marquez Paling Kencang di FP1 MotoGP Australia, Ada Kecelakaan Besar
- MotoGP Australia 2026: Jorge Martin Punya Modal untuk Redam Marc Marquez
- Menjelang MotoGP Australia 2026, Marc Marquez Bicara Tajam soal Team Order
- MotoGP Australia 2026 Dibayangi Cuaca Ekstrem, Balapan Terancam Terganggu?