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Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026 dan Pernyataan 3 Besar

Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2026 dan Pernyataan 3 Besar
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(kiri ke kanan) Jorge Martin, Marc Marquez, dan Pedro Acosta. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - SPIELBERG - Jorge Martin bak mengirim pesan menantang buat Marc Marquez setelah memenangi persaingan ketat pada kualifikasi MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (19/9) sore WIB.

Martin yang di klasemen mengoleksi poin sama dengan Marc Marquez, mengukir waktu terbaik satu menit 27,917 detik, berjarak 0,015 detik dengan MM93.

Pada kualifikasi tadi, Martin, Marc Marquez, dan Pedro Acosta tampak sama-sama galak dari awal hingga akhir kualifikasi.

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Jorge Martin lah yang paling kencang, disusul Marc, lalu Pedro Acosta.

“Saya akan mencoba yang terbaik, termasuk di kualifikasi ini. Karena semua tahu, Marc cepat, dan persaingan (di klasemen) sedang ketat. Ya, saya pikir akan ada balapan yang intens," tutur Jorge Martin kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.

Sementara itu, Marc Marquez tampak tak kecewa meski start di belakang Jorge Martin.

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“Saya merasa membuat penampilan yang lebih baik daripada latihan kemarin. Jadi, tak masalah start di posisi kedua. Memulai di baris depan di sini merupakan hal yang sangat baik," kata Marc Marquez.

Jorge Martin dan Marc Marquez seharusnya juga harus mewaspadai Pedro Acosta.

Persaingan perebutan poin di MotoGP Austria akan dimulai dengan sprint mulai pukul 20.00 WIB.

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