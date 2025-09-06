menu
Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya: Dua Kali Rekor Pecah

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya: Dua Kali Rekor Pecah

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya: Dua Kali Rekor Pecah
Ilustrasi MotoGP Catalunya 2025. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - BARCELONA – Kualifikasi MotoGP Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (6/9) sore WIB sarat drama nan mencekam.

Pada kualifikasi 1 (Q1), Francesco Bagnaia a.k.a Pecco termasuk menjadi sorotan lantaran performa yang jauh dari kata mengesankan. Pecco berakhir di posisi ke-11 pada Q1 yang berarti kebagian jatah start di urutan ke-21 pada sprint dan grand prix.

Pada Q1 itu Fabio Quartararo tampil sensasional. Pembalap Yamaha berkebangsaan Prancis itu mematahkan rekor lap yang baru diukir Brad Binder satu menit 38,141 detik pada practice kemarin.

Quartararo mempertajamnya menjadi satu menit 37,906 detik. Quartararo pun berhak naik ke kualifikasi utama (Q2) bersama Fabio Di Giannantonio.

Pada Q2, Quartararo bergabung dengan pembalap-pembalap gila dan kencang atas nama Pedro Acosta, Alex Marquez, dan Marc Marquez.

Alex Marquez akhirnya menjadi best of the best dalam Q2 yang menegangkan itu.

Pembalap Gresini tersebut mengukir atau mempertajam rekor lap di Barcelona yang dicetak Quartararo di Q1. Alex menorehkan waktu satu menit 37,536 detik.

Alex Marquez pole position, Fabio Quartararo di posisi kedua, dan Marc Marquez di urutan ketiga.

Cek hasil kualifikasi MotoGP Catalunya 2025 di sini. Bukan Marc Marquez pole position. Siapa?

