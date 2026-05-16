menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya: Pemimpin Klasemen Nomor 12

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya: Pemimpin Klasemen Nomor 12

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya: Pemimpin Klasemen Nomor 12
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marco Bezzecchi (tengah). Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - CATALUNYA – Pedro Acosta tampil perkasa dalam kualifikasi MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona, Sabtu (16/5) sore WIB.

Acosta mengulang keperkasaannya saat practice kemarin.

Namun, tepuk tangan juga pantas diberikan kepada Franco Morbidelli yang menyelesaikan kualifikasi utama (Q2) di urutan kedua, lantaran sebelumnya harus melakoni kualifikasi 1 (Q1).

Baca Juga:

Morbidelli termasuk Top 2 Q1 yang berhak naik ke Q2.

Satu pembalap lagi yang mengikuti Q2 dari Q1 ialah Jorge Martin.

“Saya mendapat banyak bantuan dari awak tim. Jadi, saya sangat bangga dan berterima kasih atas upaya tim,” tutur Morbidelli kepada awak MotoGP setelah kualifikasi.

Baca Juga:

Sementara itu, Jorge Martin harus puas berada di urutan ke-9.

Posisi start Martin itu lebih baik dari rekan satu timnya yang sedang memimpin klasemen MotoGP; Marco Bezzecchi, yakni urutan ke-12.

Jangan lupa, ya, malam ini ada sprint MotoGP Catalunya 2026. Pedro Acosta start paling depan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI