Hasil Kualifikasi MotoGP Ceko: Ogura Cetak Rekor Luar Biasa
jpnn.com - BRNO – Pembalap tim satelit Aprilia Ai Ogura mengukir rekor luar biasa pada kualifikasi MotoGP Ceko di Automotodrom Brno, Brno, Sabtu (20/6) sore WIB.
Cowok Jepang berusia 25 tahun itu meraih pole position alias berhak atas posisi start pertama pada sprint dan grand prix.
Ogura mendapatkan pole sitter pertama dalam karier MotoGP-nya, dengan penuh gaya, yakni mencatat rekor lap.
Rekor lap sebelumnya dipegang Francesco Bagnaia yang dicetak pada 2025, yakni satu menit 52,303 detik
Ogura mematahkan rekor tersebut pada practice kemarin; satu menit 51,735 detik. Kemudian, pada kualifikasi utama di Brno tadi, Ogura mempertajamnya menjadi satu menit 51,139 detik.
"Ha ha ha...itu lap yang sangat indah buat saya. Motor begitu cepat. Itu menambah semangat saya untuk balapan (sprint dan grand prix)," ujar Ogura kepada awak MotoGP seusai Q2. (adk/jpnn)
Hasil Kualifikasi MotoGP Ceko 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'51.139s
2. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.211s
3. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.244s
4. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.289s
5. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.297s
6. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +0.552s
7. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.633s
8. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.682s
9. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.712s
10. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.770s
11. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.905s
12. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.945s
13. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'52.053s
14. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'52.086s
15. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'52.185s
16. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'52.263s
17. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'52.357s
18. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'52.420s
19. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'52.506s
20. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'52.556s
21. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'52.626s
22. Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) 1'53.599s
MotoGP Ceko 2026
Jumat (19/6)
Free Practice 1 (Marc Marquez
Practice (Ai Ogura)
Sabtu (20/6)
Free Practice 2 (Raul Fernandez)
Qualifying 1 (Jorge Martin, Franco Morbidelli)
Qualifying 2 (Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia)
20.00 WIB: Sprint 10 Laps
Minggu (21/6)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 21 Laps
Cek hasil kualifikasi MotoGP Ceko 2026 di sini, dan jangan lupa ada sprint malam nanti. Siap?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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