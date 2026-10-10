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Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia: Marc Marquez Kucing, Jorge Martin Tikus

Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia: Marc Marquez Kucing, Jorge Martin Tikus
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Fermin Aldeguer terjatuh saat latihan bebas MotoGP Indonesia 2026. Aldeguer merupakan pemenang tahun lalu. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Raul Fernandez meraih pole position MotoGP Indonesia 2026 setelah menorehkan catatan waktu paling tajam pada kualifikasi utama di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Sabtu (10/10) siang WIB.

Pembalap SuperFile Trackhouse MotoGP Team (tim satelit Aprilia) itu mencatat waktu satu menit 28,852 detik.

Kualifikasi yang bertujuan untuk mencari posisi start pada sprint dan race tadi diwarnai mind games; kucing vs tikus antara Marc Marquez vs Jorge Martin.

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Marc Marquez yang memicu terjadinya adu taktik tersebut.

Saat run 2, Marc sengaja menunggu Martin keluar dari pit. Kemudian di lintasan, Marc menempatkan motornya di belakang Martin, membuntuti dengan ketat.

Martin yang mengetahui hal tersebut tampak terpancing, berusaha menghindar, tetapi Marc terus mengikuti.

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Namun, di sela kucing vs tikus (Marc vs Martin) itu, Raul Fernandez malah tampil galak.

Setelah mengetahui Raul Fernandez memimpin jalannya kualifikasi, Marc Marquez dan Jorge Martin terlihat tersadar untuk mengakhiri perang psikologis itu.

Sorotan pada kualifikasi MotoGP Indonesia tertuju pada Marc Marquez vs Jorge Martin. Namun, yang paling cepat ialah...

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