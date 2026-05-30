Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2026: Ada 2 Rekor Luar Biasa

jpnn.com - MUGELLO – Kualifikasi MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5) sore WIB diwarnai patahnya rekor Marc Marquez.

Aktornya ialah Marco Bezzecchi.

Pembalap tuan rumah yang menunggangi Aprilia itu mengukir catatan waktu paling tajam satu menit 43,921 detik. Itulah rekor lap di Mugello.

Catatan waktu itu lebih baik dari rekor sebelumnya atas nama Marc Marquez satu menit 44,169 detik yang lahir tahun lalu.

Itu rekor pertama.

Catatan dahsyat kedua ialah Aprilia menempatkan tiga pembalapnya di Top 3.

Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Jorge Martin. Ini pertama kalinya ada tiga motor Aprilia di tiga paling depan.

"Tim melakukan hal yang fantastis. Ini menambah kepercayaan diri," tutur Jorge Martin kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.