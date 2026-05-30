Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2026: Ada 2 Rekor Luar Biasa
jpnn.com - MUGELLO – Kualifikasi MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5) sore WIB diwarnai patahnya rekor Marc Marquez.
Aktornya ialah Marco Bezzecchi.
Pembalap tuan rumah yang menunggangi Aprilia itu mengukir catatan waktu paling tajam satu menit 43,921 detik. Itulah rekor lap di Mugello.
Catatan waktu itu lebih baik dari rekor sebelumnya atas nama Marc Marquez satu menit 44,169 detik yang lahir tahun lalu.
Itu rekor pertama.
Catatan dahsyat kedua ialah Aprilia menempatkan tiga pembalapnya di Top 3.
Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Jorge Martin. Ini pertama kalinya ada tiga motor Aprilia di tiga paling depan.
"Tim melakukan hal yang fantastis. Ini menambah kepercayaan diri," tutur Jorge Martin kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.
Hal fantastis lainnya dalam kualifikasi MotoGP Italia 2026 tadi, meski bukan rekor, ialah penampilan Marc Marquez.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP Italia 2026: Marco Bezzecchi Kejar Mimpi di Rumah Sendiri
- Kondisi Fit, Marc Marquez Bakal Tampil Penuh di MotoGP Italia 2026
- 10 Terbaik Practice MotoGP Italia: Pembalap Pertamina Kaget
- MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Akhirnya Mendapat Jawaban yang Dicari
- Hasil FP1 MotoGP Italia: Pembalap Tuan Rumah Paling Kencang, Marquez Urutan ke-15
- Harus Menepi, Alex Marquez Mengaku Sangat Kecewa