Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang: Pecco dan Mir Menggila, Rekor Pecah

jpnn.com - MOTEGI – Francesco Bagnaia a.k.a Pecco meraih pole position MotoGP Jepang 2025.

Itu setelah Pecco menjadi pembalap paling gila dalam kualifikasi di Sirkuit Motegi, Sabtu (27/9) pagi WIB.

Kualifikasi utama (Q2) tegang di ujung. Lima sampai enam pembalap bersaing ketat menjadi pole sitter.

Honda nyaris menggelar pesta di kandang sendiri setelah pembalapnya, Joan Mir, memimpin Q2 pada detik-detik akhir.

Namun, Pecco ‘merusaknya’, mengungguli catatan waktu Mir pada time attack terakhir.

Pecco memecahkan rekor lap di Motegi.

Sebelumnya rekor tersebut dipegang oleh Pedro Acosta, yakni satu menit 43,018 detik yang diukir pada 2024. Pecco mempertajamnya menjadi satu menit 42,911 detik.

Pecco pole, Mir kedua, dan Marc Marquez harus puas di posisi ketiga.