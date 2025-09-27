Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang: Pecco dan Mir Menggila, Rekor Pecah
jpnn.com - MOTEGI – Francesco Bagnaia a.k.a Pecco meraih pole position MotoGP Jepang 2025.
Itu setelah Pecco menjadi pembalap paling gila dalam kualifikasi di Sirkuit Motegi, Sabtu (27/9) pagi WIB.
Kualifikasi utama (Q2) tegang di ujung. Lima sampai enam pembalap bersaing ketat menjadi pole sitter.
Honda nyaris menggelar pesta di kandang sendiri setelah pembalapnya, Joan Mir, memimpin Q2 pada detik-detik akhir.
Namun, Pecco ‘merusaknya’, mengungguli catatan waktu Mir pada time attack terakhir.
Pecco memecahkan rekor lap di Motegi.
Sebelumnya rekor tersebut dipegang oleh Pedro Acosta, yakni satu menit 43,018 detik yang diukir pada 2024. Pecco mempertajamnya menjadi satu menit 42,911 detik.
Pecco pole, Mir kedua, dan Marc Marquez harus puas di posisi ketiga.
Honda nyaris menggelar pesta di kandang sendiri setelah kualifikasi MotoGP Jepang 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Live Streaming FP2 & Kualifikasi MotoGP Jepang, Marc Marquez Tumbang
- Alex Marquez Ungkap Penyebab Bencana di Practice MotoGP Jepang
- Dramatis, Tak Ada Alex Marquez di Top 10 Practice MotoGP Jepang
- Desmosedici GP25 Hanya Milik Marc Marquez? Pengakuan Jujur dari Pecco Bagnaia
- Hasil FP1 MotoGP Jepang 2025: Mengejutkan!
- Jorge Martin: Ini Musim Sangat Bersejarah Bagi Marc Marquez