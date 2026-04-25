Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol: Marc Marquez Start Pertama

Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol: Marc Marquez Start Pertama

Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol: Marc Marquez Start Pertama
Marc Marquez (93). Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - JEREZ - Marc Marquez meraih pole position pertamanya di musim MotoGP 2026 dalam kualifikasi basah MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Sabtu (24/4) sore WIB.

Trek yang basah tampak menjadi salah satu keuntungan Marc kali ini.

Di saat para rider bimbang, Marc tampak lebih tenang dan percaya diri.

Itu merupakan pole position ke-75 MotoGP buat Marc, yang pertama sejak MotoGP Hungaria tahun lalu. (jpnn/cash)

Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'48.087s 7/8 286k
2. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.140s 6/8 286k
3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.010s 7/8 287k

4. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.028s 7/8 287k
5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.059s 7/7 286k
6. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.143s 7/7 287k
7. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.422s 5/5 286k
8. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.377s 2/6 286k
9. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +2.437s 2/8 283k
10. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +2.940s 3/8 286k
11. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +3.023s 7/7 284k
12. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +3.357s 6/6 284k
13. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'49.278s 7/8 284k
14. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'49.522s 6/7 283k
15. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'49.803s 2/7 286k
16. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'49.977s 4/8 281k
17. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'50.139s 5/8 280k
18. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'50.219s 4/5 283k
19. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'50.252s 6/7 278k
20. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP26) 1'50.390s 2/7 282k
21. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'50.763s 6/7 283k
22. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'58.941s 5/6 283k
23. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) No Time

MotoGP Spanyol 2026
Jumat (24/4)
Free Practice 1 (Fabio Di Giannantinio)
Practice (Alex Marquez)
Sabtu (25/4)
Free Practice 2 (Pedro Acosta)
Qualifying 1 (Johann Zarco, Pedro Acosta)
Qualifying 2 (Marc Marquez, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio)
20.00 WIB: Sprint 12 Laps
Minggu (26/4)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 25 Laps

Marc Marquez berhak berada di garis start paling depan pada Sprint MotoGP Spanyol malam ini.


