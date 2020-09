Hasil Laga Pekan Kedua dan Klasemen Premier League

jpnn.com, WOLVERHAMPTON - Manchester City menempati posisi ke-7 di akhir pekan kedua Premier League (kasta tertinggi Liga Inggris).

Bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di Molineux Stadium, Selasa (22/9) dini hari WIB, City meraih tiga poin usai menang atas tuan rumah 3-1.

Gol The Citizens bersumber dari Kevin De Bruyne (menit ke-20), Phil Foden (32) dan Gabriel Jesus (90+5).

Sementara tuan rumah mendapat gol dari Raul Jimenez pada menit ke-78.

22 - Phil Foden has been directly involved 22 goals in 33 starts for Man City in all competitions (12 goals, 10 assists). Protégé. pic.twitter.com/3eco0Wat0u — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2020