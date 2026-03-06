Hasil Lengkap 16 Besar All England 2026: Indonesia Masih Punya Enam Wakil

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mengirimkan enam wakil di perempat final ajang All England 2026 yang mana tiga di antaranya merupakan kejutan.

Dalam laga yang digelar di Utilita Arena Birmingham, Kamis (5/3) Alwi Farhan (tunggal putra), Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra), dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran) tampil mengejutkan.

Alwi Farhan di luar dugaan mampu melangkah sesai menang melawan wakil Taiwan, Chou Tien Chen dua gim langsung 21-13, 21-19.

Baca Juga: Jonatan Christie Ungkap Biang Kerok Kegagalannya Tembus Perempat Final All England 2026

Hasil ini membuat pemain asal klub Exist Badminton Club itu menjadi andalan di sektor tunggal putra setelah Jonatan Christie tersingkir.

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- harus angkat koper seusai takluk dari wakil Taiwan Lin Chun-Yi dengan skor 19-21, 12-21.

Dari sektor ganda putra Rian/Rahmat mampu menembus perempat final seusai mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 23-21, 21-16.

Kemenangan ini sejatinya mengejutkan mengingat keduanya kurang konsisten sejak dipasangkan pada Denmark Open 2025.

Juara Astana International Challenge 2025 itu dijadwalkan akan menghadapi wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi yang di laga sebelumnya mengalahkan ganda putra Malaysia, Kang Khai Xing/Aaron Tai 21-19, 21-17.