Hasil Lengkap 16 Besar All England 2026: Indonesia Masih Punya Enam Wakil
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mengirimkan enam wakil di perempat final ajang All England 2026 yang mana tiga di antaranya merupakan kejutan.
Dalam laga yang digelar di Utilita Arena Birmingham, Kamis (5/3) Alwi Farhan (tunggal putra), Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra), dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran) tampil mengejutkan.
Alwi Farhan di luar dugaan mampu melangkah sesai menang melawan wakil Taiwan, Chou Tien Chen dua gim langsung 21-13, 21-19.
Hasil ini membuat pemain asal klub Exist Badminton Club itu menjadi andalan di sektor tunggal putra setelah Jonatan Christie tersingkir.
Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- harus angkat koper seusai takluk dari wakil Taiwan Lin Chun-Yi dengan skor 19-21, 12-21.
Dari sektor ganda putra Rian/Rahmat mampu menembus perempat final seusai mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 23-21, 21-16.
Kemenangan ini sejatinya mengejutkan mengingat keduanya kurang konsisten sejak dipasangkan pada Denmark Open 2025.
Juara Astana International Challenge 2025 itu dijadwalkan akan menghadapi wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi yang di laga sebelumnya mengalahkan ganda putra Malaysia, Kang Khai Xing/Aaron Tai 21-19, 21-17.
