menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Hasil Lengkap 16 Besar China Open 2026: Wakil Indonesia Mulai Berguguran, Tersisa 4

Hasil Lengkap 16 Besar China Open 2026: Wakil Indonesia Mulai Berguguran, Tersisa 4

Hasil Lengkap 16 Besar China Open 2026: Wakil Indonesia Mulai Berguguran, Tersisa 4
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum saat berlaga pada ajang China Open 2026 di Olympic Sports Gymnasium Centre, Changzhou, Kamis (23/7). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia pada perempat final ajang China Open 2026 kini tinggal tersisa empat wakil.

Dari tujuh pemain yang tampil pada babak kedua tercatat hanya Jonatan Christie (tunggal putra) dan Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) yang menang.

Adapun di sektor ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan achel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri).

Baca Juga:

Jojo -sapaan akrab Jonatan- meraih kemenangan saat jumpa wakil Singapura, Loh Kean Yew lewat pertarungan rubber game 12-21, 21-6, 21-13.

Putri KW menumbangkan tunggal putri Thailand, Busanan Ongbamrungphan straight game 21-17, 21-14.

Tidak mau ketinggalan Fajar/Fikri juga meraih tiket perempat final seusai menang atas pasangan Jepang, Takumi Nomura/Yuichi Shimogami 21-19, 21-11.

Baca Juga:

Rachel/Febi menjadi satu-satunya wakil tersisa ganda putri setelah bersusah payah mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Lauren Lam/Allison Quynh Lee 17-21, 21-11, 21-19.

Kemenangan empat wakil Indonesia tersebut tidak diikuti oleh Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), dan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran).

Lihat di sini hasil lengkap wakil Indonesia pada 16 besar China Open 2026, kini tersisa empat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI