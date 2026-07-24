Hasil Lengkap 16 Besar China Open 2026: Wakil Indonesia Mulai Berguguran, Tersisa 4
jpnn.com - JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia pada perempat final ajang China Open 2026 kini tinggal tersisa empat wakil.
Dari tujuh pemain yang tampil pada babak kedua tercatat hanya Jonatan Christie (tunggal putra) dan Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) yang menang.
Adapun di sektor ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan achel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri).
Jojo -sapaan akrab Jonatan- meraih kemenangan saat jumpa wakil Singapura, Loh Kean Yew lewat pertarungan rubber game 12-21, 21-6, 21-13.
Putri KW menumbangkan tunggal putri Thailand, Busanan Ongbamrungphan straight game 21-17, 21-14.
Tidak mau ketinggalan Fajar/Fikri juga meraih tiket perempat final seusai menang atas pasangan Jepang, Takumi Nomura/Yuichi Shimogami 21-19, 21-11.
Rachel/Febi menjadi satu-satunya wakil tersisa ganda putri setelah bersusah payah mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Lauren Lam/Allison Quynh Lee 17-21, 21-11, 21-19.
Kemenangan empat wakil Indonesia tersebut tidak diikuti oleh Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), dan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran).
Lihat di sini hasil lengkap wakil Indonesia pada 16 besar China Open 2026, kini tersisa empat.
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