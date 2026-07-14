Hasil Lengkap 32 Besar Japan Open 2026: Beda Nasib Jojo dengan Alwi dan Ana/Trias
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menempatkan dua wakil di 16 besar Japan Open 2026 seusai Alwi Farhan dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menang.
Berlaga di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Selasa (14/7), Alwi menang melawan wakil Jepang, Kenta Nishimoto dengan skor 21-14, 21-11.
Hasil ini membuat pemain asal Exist Badminton itu revans setelah di pertemuan sebelumnya pada 16 besar Thailand Open 2026 kalah dengan skor 15-21, 21-9, 13-21.
Kemenangan lainnya didapatkan pasangan Febriana/Meilysa yang mengatasi perlawanan wakil Taiwan, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun 21-16, 21-8.
Kegemilangan Alwi dan Febriana/Trias tidak diikuti oleh Jonatan Christie.
Pemain asal PB Tangkas itu langsung angkat koper seusai menyerah di hadapan wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul dengan skor 16-21, 14-21.
Rencananya wakil delapan wakil Indonesia akan berlaga pada 32 besar ajang Japan Open 2026 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Rabu (15/7).
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton seluruh pertandingan bisa melalui streaming di Vidio.com. (fal/jpnn)
Lihat di sini hasil lengkap wakil Indonesia pada 32 besar Japan Open 2026, Selasa (14/7), setelah Jojo telan kekalahan dari wakil Thailand.
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