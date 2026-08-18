Hasil Lengkap 64 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026: 4 Wakil Indonesia Termasuk Jojo Menang
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Indonesia kembali menorehkan hasil positif pada 64 besar turnamen bulu tangkis BWF World Championships 2026.
Tercatat empat wakil Merah Putih yang tampil pada babak pertama di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, Selasa (18/8), berhasil mengamankan kemenangan.
Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie melaju seusai mengatasi perlawanan wakil Jerman, Matthias Kicklitz, dua gim langsung 21-15, 21-14.
Dari sektor ganda campuran tercatat Marwan Faza/Aisyah Salsabila Pranata, Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran, dan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja kompak meraih kemenangan.
Marwan/Aisyah meraih kemenangan meladeni pasangan Serbia, Mihajlo Tomic/Andjela Vitman straight game langsung 21-16, 21-14.
Pasangan lainnya yakni Bimo/Arlya sempat kesulitan melawan pasangan Prancis, Julien Maio/Lea Palermo sebelum akhirnya menang rubber game dengan skor 21-12, 13-21, 22-20.
Adapun Rehan/Gloria tampil dominan saat menghadapi pasangan Malaysia, Wong Tien Ci/Liem Chiew Sien setelah menang dengan skor 21-16, 21-3.
Dengan hasil tersebut, keempat wakil Indonesia menyusul Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine yang sebelumnya melangkah ke 32 besar.
Simak di sini hasil lengkap wakil Indonesia pada babak pertama ajang BWF World Championships 2026, Selasa (18/8)
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