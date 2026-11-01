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Hasil Lengkap Balapan Utama MotoGP Malaysia, Tak Ada Kejutan

Hasil Lengkap Balapan Utama MotoGP Malaysia, Tak Ada Kejutan
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MotoGP Malaysia 2026. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - SELANGOR - Tak ada kejutan atau drama menegangkan pada grand prix atau race MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11) sore WIB.

Marc Marquez finis pertama tanpa perlawanan berarti dari para lawannya (kecuali Jorge Martin yang absen lantaran cedera).

Jalannya balapan utama di Sepang seperti menonton penampilan stabil Marc sepanjang 20 lap. 

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Marc menyalip pole sitter, adiknya, yakni Alex Marquez, di tikungan 1 awal balapan.

Setelah Marc di depan, semuanya hanya tinggal menunggu skenario: Marc perkasa atau celaka. Sulit membendung Marc kecuali ada Jorge Martin, faktor lintasan (cuaca), dan nonteknis (jatuh atau sejenisnya).

Alex Marquez yang harus menyerahkan pimpinan lomba pun setelah itu bak menjadi sandungan buat pembalap di belakangnya, yakni Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura.

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Acosta akhirnya berhasil menyalip Alex, tetapi sudah terlambat untuk mendekati Marc.

Marc Marquez finis pertama, Pedro Acosta kedua, dan Alex Marquez ketiga.

Tak banyak drama menegangkan pada grand prix atau race MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang.

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