Hasil Lengkap Denmark Open 2026: 5 Wakil Indonesia Tembus 16 Besar

jpnn.com, DENMARK - Lima wakil Indonesia berhasil melangkah ke 16 besar ajang Denmark Open 2026 yang berlangsung di SJF Bank Arena, Rabu (14/10).

Sektor Tunggal Putra dipastikan menempatkan satu wakil di perempat final lantaran Alwi Farhan akan berhadapan dengan Jonatan Christie.

Alwi melangkah seusai mengalahkan wakil India yakni Ayush Shetty lewat pertarungan rubber game 21-11, 13-21, 21-10.

Setelah Alwi, Jojo -sapaan akrab Jonatan- yang mengatasi perlawanan Tunggal Putra Taiwan Lin Chun Yi straight game 21-13, 21-14.

Dari sektor Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani mengamankan tiket 16 besar seusai mengalahkan Supanida Katethong (Tailand) dengan skor 21-16, 21-13.

Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga memastikan diri ke babak kedua turnamen BWF Super 750 itu.

Peraih medali perunggu Asian Games 2026 itu mengawali perjuangan di Denmark Open 2026 dengan menang melawan wakil tuan rumah Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen 24-22, 21-14.

Dari sektor Ganda Putri, Rachel Allessya Rode/Febi Setianingrum juga melangkah seusai meraih kemenangan melawan Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan) dengan skor identik 21-18, 21-18.