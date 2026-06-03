Hasil Lengkap Indonesia Open 2026: Tuan Rumah Kesusahan, Hanya 4 Wakil ke 16 Besar

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis tuan rumah susah payah meraih tiket 16 besar Indonesia Open 2026.

Buktinya, hanya 4 dari 11 wakil Merah Putih yang menang dalam laga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Dari sektor Ganda Putra, hanya Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang lulus ke babak selanjutnya di Indonesia Open 2026.

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Raymond/Joaquin melangkah seusai menyingkirkan wakil Jepang, Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi dengan skor 21-9 21-13.

Selain juara Australia Open 2025 itu, ada Sabar/Reza yang terlihat susah payah menang melawan pasangan Amerika Serikat, Chen Zhi Yi/Presley Smith 21-19 13-21 23-21.

Penampilan Ganda Putri pada hari kedua terlihat mengecewakan seusai hanya menempatkan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti ke 16 besar.

Tiwi/Fadia tercatat mampu mengamankan tiket babak kedua turnamen BWF Super 1000 itu seusai mengalahkan wakil Korea, Baek Ha-na/Lee So-hee lewat pertarungan rubber game 21-13 17-21 21-14.

Adapun wakil lainnya yang mampu melaju yakni Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.