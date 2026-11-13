Hasil Lengkap Kumamoto Masters 2026: Indonesia Punya 4 Wakil di Perempat Final
jpnn.com - Wakil Indonesia mencatatkan hasil positif pada babak 16 besar turnamen bulu tangkis Kumamoto Masters 2026.
Dalam pertandingan yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Kamis (12/11/2026), empat wakil Merah Putih berhasil memastikan tempat di perempat final.
Dari sektor tunggal putra, Moh Zaki Ubaidillah membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan pertama asal Prancis, Christo Popov.
Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-19.
Hasil positif juga diraih Alwi Farhan yang berstatus sebagai unggulan keenam.
Pemain asal Exist Badminton Club itu berhasil mengatasi perlawanan wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto, melalui pertandingan tiga gim dengan skor 21-13, 6-21, 21-11.
Dari sektor ganda putri, Indonesia berhasil mengirimkan dua pasangan ke babak perempat final.
Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengalahkan pasangan Jepang Sayaka Hirota/Ayako Sakuramoto melalui pertarungan tiga gim dengan skor 20-22, 21-19, 21-15.
Wakil Indonesia mencatatkan hasil positif pada babak 16 besar turnamen bulu tangkis Kumamoto Masters 2026, Kamis (12/11)
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