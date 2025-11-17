menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Hasil Lengkap MotoGP 2025 dan Klasemen Akhir

Hasil Lengkap MotoGP 2025 dan Klasemen Akhir

Hasil Lengkap MotoGP 2025 dan Klasemen Akhir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
MotoGP 2025. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - VALENCIA - MotoGP 2025 tuntas. Anda bisa melihat atau mengenang hasil 44 balapan (22 sprint + 22 race/grand prix) sepanjang musim di bawah ini.

Penutup MotoGP 2025 ialah race MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (16/11) malam WIB. Rider Italia Marco Bezzecchi finis pertama, disusul Raul Fernandez, dan Fabio Di Giannantonio.

Cek klasemen akhir MotoGP 2025 di bawah ini.

Baca Juga:

Beberapa rangkaian tes akan digelar menjelang seri pertama MotoGP 2026 digelar, yakni MotoGP Thailand pada 27 Februari-1 Maret. (mgp/jpnn)

Klasemen Akhir MotoGP 2025
Posisi Pembalap Tim Poin

  1. Marc Marquez - Ducati Lenovo Team – 545
  2. Alex Marquez - BK8 Gresini Racing MotoGP – 467
  3. Marco Bezzecchi - Aprilia Racing – 353
  4. Pedro Acosta - Red Bull KTM Factory Racing – 307
  5. Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - 288
  6. Fabio Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 262
  7. Franco Morbidelli - Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 231
  8. Fermin Aldeguer - BK8 Gresini Racing MotoGP – 214
  9. Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 201
  10. Raul Fernandez - Trackhouse MotoGP Team – 172
  11. Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing – 155
  12. Johann Zarco - Honda LCR – 148
  13. Luca Marini - Honda HRC Castrol – 142
  14. Enea Bastianini - Red Bull KTM Tech3 – 112
  15. Joan Mir - Honda HRC Castrol – 96
  16. Ai Ogura - Trackhouse MotoGP Team – 89
  17. Jack Miller - Prima Pramac Yamaha MotoGP - 79
  18. Maverick Vinales - Red Bull KTM Tech3 – 72
  19. Alex Rins - Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 68
  20. Miguel Oliveira - Prima Pramac Yamaha MotoGP – 43
  21. Jorge Martin – Aprilia Racing –34
  22. Takaaki Nakagami – Honda HRC Castrol - 10
  23. Augusto Fernandez – Prima Pramac Yamaha – 8
  24. Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR - 7

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Baca Juga:

Hasil MotoGP 2025

  1. MotoGP Thailand – Buriram International Circuit – 28 Februari-2 Maret
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
  2. MotoGP Argentina – Termas de Rio Hondo – 14-16 Maret
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Franco Morbidelli
  3. MotoGP Amerika Serikat – Circuit of The Americas – 28-30 Maret
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Francesco Bagnaia | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
  4. MotoGP Qatar – Lusail International Circuit – 11-13 April
    Sprint: 1. Marc Marquez | Alex Marquez | 3. Franco Morbidelli
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Francesco Bagnaia | 3. Franco Morbidelli
  5. MotoGP Spanyol – Circuito de Jerez Angel Nieto – 25-27 April
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Alex Marquez | 2. Fabio Quartararo | 3. Francesco Bagnaia
  6. MotoGP Prancis – Le Mans – 9-11 Mei
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fermin Aldeguer
    Race: 1. Johann Zarco | 2. Marc Marquez | 3. Fermin Aldeguer
  7. MotoGP Inggris – Silverstone Circuit – 23-25 Mei
    Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Marc Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Johann Zarco | 3. Marc Marquez 
  8. MotoGP Aragon – Motorland Aragon - 6-8 Juni
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fermin Aldeguer
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
  9. MotoGP Italia – Autodromo Internazionale del Mugello – 20-22 Juni
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
  10. MotoGP Belanda – Circuit Assen - 27-29 Juni
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Marco Bezzecchi
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Francesco Bagnaia
  11. MotoGP Jerman – Sachsenring – 11-13 Juli
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Fabio Quartararo
    Race: 1. Marc Marquez  2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
  12. MotoGP Ceko – Automotodrom Brno – 18-20 Juli
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Enea Bastianini
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Pedro Acosta
  13. MotoGP Austria – Red Bull Ring Spielberg – 15-17 Agustus
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Pedro Acosta
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Fermin Aldeguer | 3. Marco Bezzecchi
  14. MotoGP Hungaria – Balaton Park – 22-24 Agustus
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Fabio Di Giannantonio | 3. Franco Morbidelli
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Marco Bezzecchi
  15. MotoGP Catalunya – Circuit de Barcelona – 5-7 September
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Fabio Quartararo | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Alex Marquez | 2. Marc Marquez | 3. Enea Bastianini
  16. MotoGP San Marino – Misano World Circuit Marco Simoncelli – 12-14 September
    Sprint: 1. Marco Bezzecchi | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Alex Marquez
  17. MotoGP Jepang – Mobility Resort Motegi – 26-28 September
    Sprint: 1. Francesco Bagnaia | 2. Marc Marquez | 3. Pedro Acosta
    Race: 1. Francesco Bagnaia | 2. Marc Marquez | 3. Joan Mir
  18. MotoGP Indonesia – Sirkuit Mandalika – 3-5 Oktober
    Sprint: 1. Marco Bezzecchi | 2. Fermin Aldeguer | 3. Raul Fernandez
    Race: 1. Fermin Aldeguer | 2. Pedro Acosta | 3. Alex Marquez
  19. MotoGP Australia – Phillip Island – 17-19 Oktober
    Sprint: 1. Marco Bezzecchi | 2. Raul Fernandez | 3. Pedro Acosta
    Race: 1. Raul Fernandez | 2. Fabio Di Giannantonio | 3. Marco Bezzecchi
  20. MotoGP Malaysia – Sepang International Circuit – 24-26 Oktober
    Sprint: 1. Francesco Bagnaia | 2. Alex Marquez | 3. Pedro Acosta
    Race: 1. Alex Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Joan Mir
  21. MotoGP Portugal – Autodromo International do Algarve – 7-9 November
    Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Marco Bezzecchi
    Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Alex Marquez | 3. Pedro Acosta
  22. MotoGP Valencia – Circuit Ricardo Tormo – 14-16 November
    Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Raul Fernandez | 3. Fabio Di Giannantonio

Lihat hasil 44 balapan sepanjang MotoGP 2025, dan cek klasemen akhir di sini. Sampai jumpa di Thailand.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI