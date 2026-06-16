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Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 Hingga Selasa Pagi, Arab Saudi Jos!

Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 Hingga Selasa Pagi, Arab Saudi Jos!
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Kiper Arab Saudi Mohammed Al-Owais berjibaku memepertahankan gawangnya dari gangguan pemain Uruguay pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami. Foto: Chandan Khanna/AFP

jpnn.com - MIAMI - Arab Saudi yang empat tahun lalu menang dari Argentina pada laga pertama penyisihan grup Piala Dunia 2022, harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay di laga perdana mereka di Grup H Piala Dunia 2026.

Pada pertempuran di Miami Stadium, Miami, Selasa (16/6) pagi WIB itu, pasukan Kingdom of Saudi Arabia atau KSA unggul lebih dahulu.

Arab Saudi tampil disiplin saat bertahan. Dua jempol pantas ditujukan kepada kiper Mohammed Alowais yang membuat sembilan saves (statistik ESPN).

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Namun, Uruguay si juara dua kali Piala Dunia (1930, 1950) memaksakan hasil imbang menjelang akhir babak kedua.

Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 Hingga Selasa Pagi, Arab Saudi Jos!fifa

Hasil di Miami Stadium itu membuat persaingan di Grup H ketat, lantaran satu laga pada matchday 1 juga berakhir imbang, yakni Spanyol vs Tanjung Verde 0-0.

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Pada MD2 Grup H, Arab Saudi ketemu Spanyol, sedangkan Uruguay menghadapi Tanjung Verde.

Pagi ini masih ada pertandingan, yakni di Grup G, mempertemukan Iran vs Selandia Baru.

Lihat hasil lengkap Piala Dunia 2026 dari pertandingan pertama sampai laga pagi tadi. Cek klasemen grup di sini.

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