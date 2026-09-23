Hasil Lengkap Voli Putri Asian Games 2026
jpnn.com, JAKARTA - China meraih medali emas Asian Games 2026 cabang olahraga voli indoor putri seusai mengalahkan Jepang.
Berlaga di Park Arena Komaki, Selasa (22/9), skuad asuhan Yong Zhao itu menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-20, 25-23).
Pada laga ini Wu Mengjie menjadi top skor dengan raihan 26 angka.
Adapun pemain lainnya Zhuang Yushan dengan tambahan 12 poin.
Dengan hasil ini China berhak atas raihan medali emas.
Raihan ini sejatinya menjadi pelipur lara Gong X cum suis seusai pada final AVC Continental 2026 kalah dari Thailand dengan skor 2-3 (20-25, 25-11, 25-23, 18-25, 10-15).
Kekalahan tersebut menunda mimpi China tampil di Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang.
Torehan medali emas yang diraih China membuat mereka mempertahankan torehan pada edisi 2022 silam.
Lihat di sini hasil lengkap cabang olahraga voli indoor putri ajang Asian Games 2026, Selasa (22/9).
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