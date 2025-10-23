menu
Hasil Liga Champions: Madrid Taklukkan Juventus, Chelsea Hajar Ajax Amsterdam

Hasil Liga Champions: Madrid Taklukkan Juventus, Chelsea Hajar Ajax Amsterdam
Logo Liga Champions. (ANTARA/Logo Liga Champions/pri)

jpnn.com - JAKARTA - Berikut hasil liga Champions Kamis (23/10) dini hari.

Liga Champions Kamis dini hari menghadirkan malam penuh gol dan drama.

Sejumlah klub raksasa, termasuk Juventus, Chelsea, dan Bayern Muenchen menang besar.

Di Santiago Bernabeu, Madrid mempertahankan rekor selalu menang setelah menundukkan Juventus 1-0.

Gol semata wayang Los Blancos dicetak Jude Bellingham pada menit ke-57 setelah sang pemain memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Vinicius Jr.

Kiper Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan empat penyelamatan krusial yang memastikan tiga poin untuk Real Madrid.

Di Jerman, Liverpool bangkit dari empat kekalahan beruntun dengan pesta gol 5-1 ke gawang Eintracht Frankfurt.

Virgil van Dijk  dan Ibrahima Konate mencetak gol dari situasi bola mati.

