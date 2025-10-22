Hasil Liga Champions: Manchester City Bungkam Villarreal, Arsenal Hajar Atletico Madrid

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City berhasil membungkam Villareal dengan skor 2-0 dalam pertandingan lanjutan fase liga Liga Champions di Stadion de la Ceramica, Villarreal, Rabu dini hari WIB. Catatan UEFA, kedua gol Manchester City dicetak oleh Erling Haaland dan Bernardo Silva.

Hasil ini membuat Manchester City naik ke peringkat kelima klasemen Liga Champions dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Villarreal turun ke posisi 28 dengan satu poin. Manchester City mendikte laga dengan 63 persen penguasaan bola dan 11 peluang yang tujuh di antaranya tepat sasaran.

City langsung menciptakan peluang dari tendangan Jeremy Doku, tetapi dimentahkan kiper Villarreal Luiz Junior.

Pasukan Pep Guardiola mencetak gol pertamanya pada menit ke-17 melalui Haaland setelah menerima umpan dari Rico Lewis. Lalu, The Citizen menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-40 lewat gol Bernardo Silva setelah menerima umpan silang Savio.

Villarreal berupaya memperkecil ketertinggalan pada babak kedua. Mereka memberikan ancaman melalui tendangan Pape Gueye yang diselamatkan kiper City Gianluigi Donnarumma.

City berbalik memberikan ancaman dan memiliki kesempatan menambah keunggulan dari tendangan Haaland yang dihalau oleh Luiz Junior. Menjelang laga berakhir, Villarreal berpeluang mencetak gol dari sundulan Tanitoluwa Oluwaseyi yang membentur tiang gawang City.

Arsenal Menang Telak

Arsenal menang telak atas Atletico Madrid pada pertandingan fase liga Liga Champions. Bermain di Stadion Emirates, London, Rabu dini hari WIB, The Gunners membantai Atletico Madrid 4-0.