Hasil Liga Champions: PSG & Liverpool Pertahankan Rekor Sempurna

jpnn.com - JAKARTA - Hasil Liga Champions 2026/27, Paris Saint-Germain atau PSG dan Liverpool sama-sama mempertahankan rekor sempurna. Kedua tim meraih kemenangan pada matchday ketiga Liga Champions 2026/27.

PSG membantai Barcelona 4-2 di Stadion Parc des Princes, Rabu (21/10) dini hari WIB. Sementara itu, Liverpool mengalahkan Villareal 4-3 di Stadion Anfield pada waktu yang sama.

Kemenangan itu membuat kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. PSG menempati puncak klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol, diikuti Liverpool di posisi kedua.

PSG harus bekerja keras untuk menaklukkan Blaugrana. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga pertandingan memasuki 20 menit terakhir.

Desire Doue membawa PSG unggul terlebih dahulu pada menit ke-38. Barcelona menyamakan kedudukan melalui Xavi Espart di menit ke-55.

PSG kembali memimpin lewat gol Lucas Hernandez pada menit ke-72. Namun, Barcelona kembali memberikan perlawanan setelah Lamine Yamal mencetak gol pada menit ke-79 dan mengubah skor menjadi 2-2.

Les Parisiens menunjukkan ketajaman pada menit-menit akhir pertandingan. Vitinha mencetak gol pada menit ke-81, disusul Fabian Ruiz lima menit kemudian. PSG memastikan kemenangan 4-2 atas Barcelona.

Hasil itu memperpanjang catatan sempurna PSG di Liga Champions musim ini, sekaligus mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara.