Hasil Liga Champions: Sejumlah Raksasa Berpesta

jpnn.com - Sejumlah klub elite Eropa berhasil melewati matchday keempat Liga Champions dengan hasil memuaskan.

Paris Saint-Germain (PSG) menjadi tim paling mencolok setelah mencetak enam gol tanpa balas saat menghadapi Villarreal, Rabu (4/11/2026) dini hari WIB.

Joao Neves membuka keran gol pada menit kesembilan. Dalam delapan menit berikutnya, Desire Doue, Senny Mayulu, dan Fabian Ruiz bergantian membobol gawang tuan rumah.

Ruiz kembali mencetak gol setelah babak kedua berjalan lima menit. David Boly kemudian menutup pesta PSG melalui gol pada menit ke-78.

Barcelona juga mengamankan kemenangan meyakinkan di hadapan pendukungnya. Aston Villa yang sebelumnya belum terkalahkan di Liga Champions musim ini harus menyerah tiga gol tanpa balas di Camp Nou.

Lamine Yamal menjadi pembuka keunggulan Barcelona pada menit ketujuh. Raphinha kemudian mengambil peran penting dengan menyumbangkan dua gol pada menit ke-52 dan 64.

Hasil serupa diperoleh Inter Milan. Raksasa Italia tersebut sukses menaklukkan Feyenoord 3-0 di Stadion De Kuip. Yann Bisseck, Francisco Esposito, dan Piotr Zielinski masing-masing menyumbangkan satu gol.

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Sementara itu, Atletico Madrid justru gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.