Ilustrasi logo Liga Italia Serie A. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Juventus menang tipis atas Cagliari 2-1 pada laga pekan ke-13 Liga Italia 2025/2026 di Stadion Juventus, Minggu WIB.

Juventus melanjutkan tren positif setelah menjaga rekor tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhirnya di semua kompetisi.

Gol kemenangan Bianconeri dicetak oleh pemain bintang mereka, Kenan Yildiz. 

Kenan membuka golnya pada pertandingan ini pada menit ke-27, satu menit setelah tim tamu unggul melalui gol Sabastian Esposito.

Pemain asal Turki ini kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-45+1 setelah menyelesaikan umpan pendek Pierre Kalulu.

Dua golnya ini membuatnya mengemas lima gol dan lima assist untuk Juventus dari 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Ini kemenangan keempat Juventus dari tujuh laga terakhir, dengan tiga laga lainnya berakhir imbang. 

Tambahan tiga poin membuat mereka mengoleksi 23 poin di posisi ketujuh klasemen sementara Liga Italia.

Hasil Liga Italia, Juventus menang tipis, AC Milan geser AS Roma dari puncak klasemen sementara.

