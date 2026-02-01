Hasil Liga Spanyol: Barcelona Menang Atas Elche, Kukuh di Puncak Klasemen

jpnn.com - JAKARTA - Hasil Liga Spanyol, Minggu (1/2) dini hari WIB, Barcelona berhasil mengalahkan Elche 3-1. Kemenangan di pekan ke-22 itu membuat Barcelona memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Spanyol. Adapun Atletico Madrid gagal memangkas selisih poin seusai ditahan imbang oleh Levanto 0-0, Minggu dini hari WIB.

Kemenangan Barcelona tersebut sekaligus menjauhkan mereka dari kejaran Real Madrid, sedangkan Atletico Madrid tetap tertahan di peringkat ketiga dengan jarak tujuh poin dari pemuncak klasemen.

Dalam pertandingan di markas Elche, Barcelona unggul lebih dahulu lewat Lamine Yamal pada menit keenam setelah memanfaatkan kesalahan kiper yang keluar dari sarangnya.

Tim tamu tampil dominan dan terus menekan, meski sempat gagal menambah gol melalui Dani Olmo dan Ferran Torres.

Elche sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-30 melalui Alvaro Rodriguez yang lolos dari garis pertahanan tinggi Barcelona.

Namun, Barcelona kembali memimpin sebelum jeda setelah Ferran Torres menuntaskan umpan tarik Frenkie de Jong dengan penyelesaian tenang.

Pada babak kedua, tempo permainan melambat, tetapi Barcelona memastikan tiga poin lewat gol Marcus Rashford yang masuk sebagai pemain pengganti.

Gol tersebut tercipta setelah Rashford memanfaatkan umpan silang Yamal dari sisi kanan, sekaligus menjadi gol keduanya bagi klub Catalunya itu dalam beberapa hari terakhir.