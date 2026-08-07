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Hasil Manis Lawan Vietnam Langsung Berdampak pada Ranking Timnas Voli Putri Indonesia

Hasil Manis Lawan Vietnam Langsung Berdampak pada Ranking Timnas Voli Putri Indonesia
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Pevoli Medi Yoku saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 putaran kedua melawan Vietnam di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Jumat (7/8). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan pada putaran kedua SEA V Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam.

Berlaga di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Jumat (7/8/2026), Tisya Amallya Putri dan kolega menang dengan skor tipis 3-2 (20-25, 18-25, 25-22, 25-20, 15-9).

Hasil tersebut membuat peringkat Timnas voli putri Indonesia di ranking FIVB naik ke posisi 53 dari sebelumnya 55.

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Kenaikan peringkat itu menjadi modal penting bagi Srikandi Merah Putih untuk bersaing di berbagai turnamen level Asia.

Tahun ini, tim asuhan Marcos Sugiyama juga dipastikan tampil pada AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026.

Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Tianjin, China, mulai Jumat (21/8/2026).

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Menarik ditunggu kiprah Timnas voli putri Indonesia pada sisa pertandingan SEA V Cup 2026.

Setelah ini, Azzahra Dwi Febyane dan kolega akan menghadapi Thailand pada Sabtu (8/8) di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai.

Kemenangan Timnas voli putri Indonesia pada SEA V Cup 2026 atas Vietnam membuat ranking mereka untuk sementara naik ke posisi 53 dunia

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