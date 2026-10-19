Hasil Manis Sav Motor Sport di Seri Pamungkas MFOS 2026 Mandalika

jpnn.com, JAKARTA - Deru mesin di Pertamina Mandalika International Circuit akhirnya mereda, meninggalkan aroma ban terbakar dan gemuruh kepuasan yang membekas.

Bagi Sav Motor Sport, seri pamungkas Mandalika Festival of Speed (MFOS) 2026 yang berlangsung pada 16–18 Oktober lalu, menjadi puncak dari peluh dan keringat yang mereka curahkan sepanjang tahun.

Mengarungi putaran 5 dan 6 di trek sepanjang 4,3 kilometer tersebut, Sav Motor Sport tampil luar biasa.

Mengandalkan kombinasi strategi matang dan nyali para pembalapnya, podium demi podium berhasil disapu bersih di ajang BMW Cup, Kejurnas ITCR 3600, hingga OMR Agya.

Aksi meyakinkan sudah terlihat sejak Seri 5 pada Sabtu (17/10).

Arya Duta Kamdani mengamankan posisi kedua di NS OMR Agya, disusul pertarungan sengit Muhammad Iqbal yang merebut podium kedua BMW Cup Non-ME.

Mochammad Friza Noviandri pun tak mau kalah dengan mengamankan podium runner-up di BMW Cup 2000, sementara Gerhard Lukita dan Hendra Kamdani terus menempel ketat di barisan depan kelas Kejurnas 3600.

Puncaknya terjadi pada Seri 6 di hari Minggu (18/10). Semangat pantang menyerah kian membara di atas aspal Lombok.