Hasil Minor Membayangi Persebaya, Yuran Fernandes Bidik Kebangkitan Lawan Persija

jpnn.com - Persebaya Surabaya tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada lanjutan Super League 2026/27.

Tim berjuluk Green Force itu langsung tiba di ibu kota setelah bertandang ke Solo melawan Kendal Tornado FC dalam ajang I.League Cup 2026/27.

Pemain Persebaya Yuran Fernandes menilai situasi tersebut bukan alasan bagi timnya untuk tidak berjuang meraih kemenangan melawan Macan Kemayoran.

Pesepak bola kelahiran 19 Oktober 1994 itu menyebut seluruh pemain akan berusaha memaksimalkan waktu yang tersedia untuk memulihkan kebugaran.

"Kami memang tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Fokus kami ialah memulihkan kondisi pemain agar bisa tampil maksimal," ujar pemain asal Tanjung Verde itu.

Yuran berharap rekan-rekannya bisa melupakan hasil minor setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.

Pada Super League 2026/27, Persebaya di luar dugaan ditahan imbang Persijap Jepara dengan skor 1-1.

Pada tengah pekan, tim asal Kota Pahlawan itu kembali gagal meraih kemenangan setelah kalah 2-3 dari Kendal Tornado di I.League Cup 2026/27.