Hasil Minor Tak Goyahkan Keyakinan Marleve, Indonesia Masih Berpeluang Juara Thomas Cup

jpnn.com - Legenda bulu tangkis Indonesia Marleve Mainaky tetap optimistis tim beregu putra Indonesia mampu bersaing pada ajang Thomas Cup 2026.

Pria kelahiran 26 Maret 1972 itu menilai peluang tetap terbuka meski hasil di tur Eropa dan Badminton Asia Championships (BAC) 2026 belum maksimal.

"Dari pengalaman saya di kejuaraan beregu, tentu dari individu kami cukup kuat sebetulnya. Untuk kebersamaannya sangat bagus. Jadi punya peluang sebetulnya," ungkap pria asal Ternate tersebut.

Marleve berharap para pemain bisa tampil tanpa beban agar mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Peraih gelar Piala Thomas 1998, 2000, dan 2022 itu meyakini skuad yang dibawa ke Horsens, Denmark, tetap punya kapasitas untuk memberikan hasil maksimal.

"Saya rasa semua harus optimistis. Sekarang tinggal bagaimana atlet yang ada di sana tampil maksimal dengan kondisi yang nyaman,” ungkap pemilik nama Marleve Mario Mainaky tersebut.

Meski begitu, kondisi tim beregu putra Indonesia belum sepenuhnya ideal setelah gagal meraih gelar dalam rangkaian tur Eropa dan BAC 2026.

Pada turnamen terakhir di Kejuaraan Asia 2026, Indonesia hanya mampu membawa pulang medali perunggu melalui pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) serta Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri).