Hasil Moto3 Spanyol: Veda Ega Pratama Finis di Posisi Keenam

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Honda Asia Veda Ega Pratama berhasil finis di posisi keenam Moto3 Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4).

Hasil ini sekaligus menjadi catatan positif pembalap Indonesia itu setelah start dari urutan ke-17. Veda Ega langsung melesat ke posisi 14 setelah melakukan start yang gemilang.

Perlahan namun pasti, pembalap asal Gunung Kidul ini langsung memperbaiki posisinya dengan masuk ke sepuluh besar pada pertengahan balapan.

Veda kemudian kembali memelesat ke urutan kelima besar, setelah terus mempertajam catatan waktunya.

Persaingan sengit terjadi di akhir balapan ketika Carpe dan Veda saling berebut posisi kelima.

Manuver Carpe di lap terakhir membuat Veda harus merosot ke posisi keenam.

Veda pun harus puas finis di urutan keenam di belakang Carpe.

Pembalap tuan rumah Maximo Quiles menunjukkan dominasinya di Sirkuit Jerez dengan tampil sebagai juara.