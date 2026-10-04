Hasil MotoGP Jepang: Marc Marquez Ukir Kemenangan Ganda
jpnn.com - MOTEGI – Marc Marquez mencetak kemenangan ganda pada MotoGP Jepang 2026 di Motegi.
Marc finis pertama pada sprint pada Sabtu (3/10) dan juga memenangi race atau grand prix pada Minggu (4/10) siang WIB.
Penunggang kuda besi bernomor 93 itu menjadi juara setelah memimpin lomba sejak lap ke-11 dari 24 lap grand prix.
Marc sempat berada di belakang Jorge Martin dan di depan Marco Bezzecchi alias di tengah duo Aprilia.
Setelah berada di depan, Marc menjaga jarak dengan Martin dan Bezzecchi.
Marc Marquez tak terbendung, finis pertama, disusul Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Enea Bastianini finis di posisi ke-4.
Di papan klasemen, Marc makin menipiskan jarak dengan Martin si pemimpin klasemen. Cuma dua poin. Marc 331, Martin 333. Balapan berikutnya: MotoGP Indonesia pekan depan.
"Saya menginginkan podium di sini. Saya berusaha untuk itu. Saya tahu mereka (Martin dan Marc) kencang. Jadi, ya, saya harus senang dengan hasil ini," tutur Marco Bezzecchi kepada awak MotoGP seusai race.
Marc Marquez kini cuma berjarak dua poin dengan pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin.
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