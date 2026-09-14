Hasil Nihil di Selat Sunda, Operasi SAR 5 Jurnalis Hilang Diperluas hingga Samudra Hindia

jpnn.com, PANDEGLANG - Tim SAR Gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang di perairan Selat Sunda selama tiga hari ke depan.

Fokus penyisiran kini diperluas secara masif hingga memasuki wilayah perbatasan Samudra Hindia mengikuti prediksi pergeseran arus laut.

"Hari ke-6 hari ke-7 sebenarnya kami sudah masuk di samudra Hindia, kami berdasarkan dengan pengamatan pergeseran arus. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan tim dalam menentukan area pencarian berikutnya," ujar Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad di Pandeglang, Banten, Senin.

Pada pencarian hari berikutnya, ia menambahkan, area pencarian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi operasi selama tujuh hari serta pengamatan terhadap pergerakan arus dan data kondisi laut.

Amrad mengatakan, pencarian tetap dilakukan menggunakan kapal dan pemantauan melalui udara. Namun, pelaksanaan kedua metode tersebut disesuaikan dengan kondisi cuaca di lapangan.

Ia menjelaskan, cuaca menjadi salah satu tantangan selama proses pencarian. Pada hari pertama dan kedua sebelumnya, operasi terkendala kondisi Gunung Anak Krakatau yang belum kondusif. Selanjutnya, mulai hari ketiga hingga keenam, tim menghadapi kendala kabut.

"Pada hari kelima, helikopter masih dapat melakukan pencarian namun dengan jarak pandang sekitar 1,5 kilometer pada ketinggian 500 kaki. Namun, pada hari keenam, helikopter yang telah disiapkan tidak dapat diterbangkan karena kondisi kabut," paparnya.

Amrad juga mengatakan metode penyelaman belum dapat dilakukan karena titik keberadaan korban maupun kapal cepat yang digunakan belum diketahui keberadaannya secara pasti.