menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Hasil Olah TKP Pria Tewas dari Lantai 30 Apartemen di Jakut

Hasil Olah TKP Pria Tewas dari Lantai 30 Apartemen di Jakut

Hasil Olah TKP Pria Tewas dari Lantai 30 Apartemen di Jakut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Penghuni Apartemen Northland Ancol di Pademangan, Jakarta Utara, dikagetkan dengan kematian seorang pria, Kamis (2/10) sekitar pukul 14.40 WIB.

Pria tersebut ditemukan tak bernyawa setelah jatuh dari balkon lantai 30 apartemen.

Tri Rizqi Oktaviano, warga yang mengetahui kejadian itu mengaku mendengar suara keras sebelum menemukan tubuh korban tergeletak di area parkir.

Baca Juga:

"Saya kaget, tiba-tiba ada suara benda jatuh keras dari atas. Saat dicek, ternyata ada orang terjatuh," katanya.

Kapolsek Pademangan Kompol Immanuel Sinaga menyampaikan pria berusia 63 tahun itu jatuh menimpa mobil di area parkir di lingkungan apartemen tersebut.

Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut.

Baca Juga:

Kompol Immanuel mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Dia mengatakan bahwa rekaman CCTV memperlihatkan korban melompat dari balkon apartemen.

Penghuni Apartemen Northland Ancol di Pademangan, Jakarta Utara, dikagetkan dengan kematian seorang pria, Kamis (2/10) sekitar pukul 14.40 WIB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI