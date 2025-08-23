Hasil Pekan Ketiga & Klasemen Super League Hingga Sabtu Pagi
jpnn.com - JAKARTA - Arema FC menduduki puncak klasemen BRI Super League hingga Sabtu (23/8) pagi WIB, berkat kemenangan 2-1 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/8) sore WIB.
Dari tiga laga, Arema mengoleksi tujuh poin.
Posisi Arema rentan disalip oleh Persija Jakarta, Borneo FC Samarinda, hingga Malut United.
Sabtu sore nanti, BRI Super League menghadirkan partai yang pantas untuk Anda saksikan, yakni Persija Jakarta vs Malut United.
Di antara sekian banyak alasan Anda harus menonton laga itu ialah lantaran Persija dan Malut United saat ini sama-sama berada di papan atas.
Persija dan Malut United juga sama-sama tim yang sarat pemain bintang.
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memastikan bahwa dia tidak buta dengan kekuatan Malut United.
Dia tahu Malut United bukan sekadar tamu, melainkan rombongan pejuang yang datang dengan keberanian dan pengalaman di kancah sepak bola Indonesia.
Lihat hasil dan jadwal pekan ketiga serta klasemen BRI Super League di sini. Jangan ke mana-mana.
