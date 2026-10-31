Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Jadi Bukti Sarwendah Hadapi Ruben Onsu
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengajukan hasil pemeriksaan psikolog forensik sebagai bagian dari bukti dalam perkara hak asuh anak dengan Ruben Onsu.
Hasil pemeriksaan tersebut, menurut kuasa hukum Sarwendah, tidak menemukan indikasi kekerasan terhadap anak.
Dikutip dari Reyben Entertainment di YouTube, hal itu disampaikan Chris Sam Siwu saat memberikan keterangan setelah sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum lama ini.
Chris menjelaskan, hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan perkembangan Thalia dan Thania sesuai dengan tahapan usia mereka.
Pemeriksaan tersebut juga mencakup kondisi psikologis Sarwendah sebagai orang tua yang terlibat dalam pengasuhan.
Menurut Chris, hasil pemeriksaan terhadap Sarwendah menunjukkan kepribadian yang dinilai sesuai untuk menjalankan peran sebagai pengasuh.
Dia juga menyebut psikolog menilai keberadaan Sarwendah penting bagi anak-anak dalam proses pengasuhan.
"Psikolog juga melihat bahwa Sarwendah sangat penting bagi anak-anak dalam proses pengasuhan. Artinya, Sarwendah berhasil menjalankan fungsi pengasuhan," ujar Chris.
Sarwendah mengajukan hasil pemeriksaan psikologis anak sebagai bukti dalam perkara hak asuh dengan Ruben.
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