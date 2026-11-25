jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi dokumen kependudukan terhadap dua calon wakil presiden, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Hasilnya, seluruh dokumen kependudukan kedua tokoh tersebut dinyatakan sah dan memenuhi persyaratan.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan verifikasi tersebut dilakukan atas arahan Menteri Dalam Negeri.

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Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan dokumen kependudukan dengan sistem informasi administrasi kependudukan yang dimiliki Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Atas arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami langsung menindaklanjuti untuk memverifikasi dokumen kependudukan terhadap dua calon wakil presiden,” ujar Teguh di Kantor Kemendagri pada Rabu (25/11).

Dalam proses pemeriksaan, Dukcapil mengecek sejumlah dokumen milik Andi Amran Sulaiman, mulai dari kartu keluarga (KK), KTP elektronik (KTP-el), hingga akta kelahiran.

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Dari hasil pencocokan, data nama, nomor induk kependudukan (NIK), serta tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen tersebut dinyatakan sesuai dan terverifikasi.

Dukcapil juga memeriksa dokumen kependudukan milik istri Andi Amran.