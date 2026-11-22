jpnn.com - BANDUNG - Apa pun hasil superbig match pekan ke-10 Super League Persib vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam, bakal membuat papan atas klasemen bergejolak.

Andai menang, Persib akan menggusur Persita Tangerang dari posisi ke-5.

Jika Bali United yang menang, ini lebih bikin panas klasemen. Bali United akan memimpin klasemen dan Persib si petahana menderita dua kekalahan beruntun di Super League.

Kalau hasil imbang yang terjadi di GBLA, papan atas pun tetap makin panas.

Kapten Persib Marc Klok menyadari situasi tersebut.

"Ya kami tentu ingin hasil baik juga di liga (Super League), setelah mengalahkan Shan United (Shopee Cup). Kami sangat antusias bermain di kandang," tutur Klok.

Kembalinya Persib berlaga di markas kebanggaan mereka, Stadion GBLA, turut menjadi suntikan moral tersendiri bagi seluruh elemen klub.

Klok menilai kondisi permukaan lapangan yang terus menunjukkan perkembangan positif akan memberikan dampak baik bagi permainan tim maupun kenyamanan suporter.