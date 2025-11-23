Hasil Persita Vs Malut United & Update Klasemen Super League
jpnn.com - TANGERANG - Persita Tangerang dan Malut United berbagi angka di pekan ke-13 Super League.
Meski pertarungan kedua tim di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (23/11) berlangsung sengit, tetapi tak ada gol yang tercipta.
Ada satu gol, yang dicetak Hokky Caraka pada menit ke-68. Namun, setelah ada intervensi VAR, gol itu dianggap tidak sah.
Persita dan Malut United sejatinya sama-sama ngotot pengin menang, tetapi penyelesaian akhir masing-masing penyerang masih tak berbuah hasil.
Kesimpulan pertandingan di Indomilk Arena tadi membuat Persita masih belum bisa menang dalam empat laga terakhir (tiga imbang, satu kalah).
Sementara itu, buat Malut United, hasil di Tangerang memutus rentetan kemenangan mereka.
