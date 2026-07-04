menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Hasil Piala Dunia 2026: Alhamdulillah Mesir Mengukir Sejarah

Hasil Piala Dunia 2026: Alhamdulillah Mesir Mengukir Sejarah

Hasil Piala Dunia 2026: Alhamdulillah Mesir Mengukir Sejarah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - DALLAS - Mesir mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 seusai meraih kemenangan melawan Australia di 32 besar.

Tim berjuluk The Pharaohs itu melangkah ke 16 Besar seusai menang lewat adu tendangan penalti dengan skor 4-2 di Dallas Stadium, Arlington, Sabtu (4/7) dini hari WIB.

Pada laga ini Omar Marmoush dan kolega membuka skor terlebih dahulu melalui Emam Ashour di menit ke-13.

Baca Juga:

Keunggulan tersebut tidak bertahan lama seusai Mohamed Hany mencetak gol bunuh diri di menit ke-55.

Skor imbang 1-1 bertahan hingga 120 menit sehingga laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti.

Pada babak tos-tosan tercatat seluruh penendang Mesir, yakni Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdelmaguid menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca Juga:

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Australia yang hanya memasukan dua gol lewat Jackson Irvine serta Awer Mabil.

Adapun dua lainnya yakni Harry Souttar dan Lucas Herrington gagal menjadi algojo seusai tendangannya melebar dan membentur mistar.

Hasil Piala Dunia 2026 dini hari tadi; Mesir mengukir sejarah, Australia angkat koper.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI