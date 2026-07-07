Hasil Piala Dunia 2026: Amerika Serikat Hancur, Belgia Ketemu Spanyol
jpnn.com - SEATTLE - Amerika Serikat cukup sampai di 16 Besar Piala Dunia 2026 saja.
AS menyusul dua tuan rumah lainnya yang juga kandad di babak gugur, yakni Kanada (32 Besar) dan Meksiko (16 Besar).
Amerika tak mampu meladeni permainan 'sederhana' Belgia pada laga 16 Besar di Seattle Stadium, Seattle, Selasa (7/7) pagi WIB.
Belgia menang 4-1, dan seluruh gol Belgia lahir dari kesalahan atau blunder pemain tuan rumah.
Sementara itu, satu-satunya gol AS berasal dari tendangan bebas; defleksi.
Hasil itu membuat Belgia lulus ke perempat final, menantang Spanyol yang masuk Top 8 setelah menyingkirkan Portugal 1-0.
"Belgia telah menyiapkan pertandingan perempat final yang menarik melawan Spanyol di Stadion Los Angeles setelah mengalahkan tuan rumah bersama, AS, dengan mudah," bunyi ulasan awak FIFA. (fifa/jpnn)
Hasil itu membuat Belgia lulus ke perempat final Piala Dunia 2028, menantang Spanyol yang menang dari Portugal.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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