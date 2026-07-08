Hasil Piala Dunia 2026 Argentina Vs Mesir Sungguh Keterlaluan

jpnn.com - ATLANTA - Argentina melanjutkan kampanye mempertahankan gelar juara Piala Dunia dengan cara yang luar biasa keterlaluan.

Tertinggal dua gol lebih dahulu dari Mesir pada laga 16 Besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Rabu (8/7), Lionel Messi dan kawan-kawan comeback.

Mesir unggul melalui gol Yasser Ibrahim di menit ke-15 dan Mostafa Zico di menit ke-67.

Argentina bangkit dan menyamakan kedudukan berkat gol Cristian Romero pada menit ke-79 dan gol ke-8 Messi di Piala Dunia 2026 di menit ke-83.

Saat laga sepertinya harus memakai jalur babak tambahan 2x15 menit, Enzo Fernandez membuat gol sundulan dari skema serangan balik pada menit 90+2.

Mimpi Mesir menaklukkan juara dunia, atau setidaknya mengajak Argentina bermain lebih lama pun sirna.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni pun terlihat tak percaya dengan gol Fernandez tersebut.

Beragam drama seperti protes dari pemain Mesir yang meminta peninjauan VAR terkait adanya insiden sebelum gol ke-5 di laga itu, dan kartu kuning untuk Pelatih Mesir Hossam Hassan, menjadi sisi lain dari cerita luar biasa keterlaluan dari pertandingan ini.