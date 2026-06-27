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Hasil Piala Dunia 2026 & Bagan 32 Besar: Senegal di Atas Korea

Hasil Piala Dunia 2026 & Bagan 32 Besar: Senegal di Atas Korea
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Para pemain Senegal merayakan salah satu gol ke gawang Irak pada MD3 Grup I Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - TORONTO - Salah satu aktor penting keberhasilan PSG menjuarai Liga Champions back to back dua musim terakhir ini, Ousmane Dembele, menemukan panggungnya di Piala Dunia 2026.

Dembele bersinar saat Prancis menghantam Norwegia 4-1 di Boston Stadium, Boston, Sabtu (27/6) dini hari WIB.

Norway goal: Thelo Aasgaard (21)
France goals: Ousmane Dembele (7, 20, 32), Doue (90+4)

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Hattrick Dembele adalah hattrick pertama di babak pertama pertandingan Piala Dunia sejak trigol Oleg Salenko untuk Rusia saat melawan Kamerun pada 1994.

Itu juga merupakan hattrick tercepat kedua sepanjang masa di Piala Dunia –setelah hattrick Erich Probst dari Austria dalam waktu kurang dari 24 menit melawan Cekoslowakia pada 1954.

Pelatih Norwegia Stale Solbakken pun takjub melihat penampilan Dembele.

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“Jelas, Dembele tampil gemilang dengan tendangan yang sangat akurat dan itu menyulitkan kami," ujar Solbakken.

Hasil itu membuat Prancis menjadi juara Grup I dan akan berhadapan dengan salah satu dari peringkat ketiga terbaik di 32 Besar.

Cek hasil lengkap Piala Dunia 2026 hingga Sabtu pagi. Ingat, ada Uruguay vs Spanyol sesaat lagi.

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